Parijs-Roubaix: Opgave Dylan van Baarle na harde val in het Bos van Wallers

Een flinke tegenslag voor Jumbo-Visma in Parijs-Roubaix: titelverdediger Dylan van Baarle kwam tijdens de loodzware passage van het Bos van Wallers zwaar ten val. Niet lang daarna werd de opgave gemeld van Van Baarle.

Van Baarle zat bij het binnenrijden van het Trouée d’Arenberg in een peloton met veel schaduwfavorieten. Op dat moment reed hij een twintigtal seconden achter een elitegroep met daarin onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

In het Bos van Wallers werd echter hard gevallen op de voorposten in het peloton. Niet alleen Van Baarle was slachtoffer van die valpartij, ook onder meer Matej Mohoric en Kasper Asgreen lagen op de grond. Van Baarle stapte niet veel later uit de koers, net als Asgreen. Ook Fred Wright en Jonathan Milan stapten af.

Unfortunately, Dylan had to abandon the race after his crash… 🤕 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 9, 2023