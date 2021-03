Titelverdediger Caleb Ewan start niet in Scheldeprijs

Caleb Ewan won in 2020 met verve de Scheldeprijs, maar zal zijn titel dit jaar niet verdedigen. “Ik moet eerlijk zijn: ik ben gewoon niet goed in Vlaamse wedstrijden”, zo laat Ewan, afgelopen zaterdag nog tweede in Milaan-San Remo, weten aan Het Nieuwsblad.

Ewan wil dit jaar schitteren in de drie grote rondes en dus moet de Australische sprinter enkele knopen doorhakken. “Het zou te zwaar worden om voor de grote rondes ook nog klassiekers te doen. Ik zie de wedstrijden heel erg graag op tv, maar als je ze zelf doet, is het superzwaar.”

‘Geen echte Scheldeprijs’

Veelwinnaar Ewan kent zijn eigen beperkingen. “Ik heb de Scheldeprijs gewonnen, maar dat was op een plaatselijk parcours en dus geen echte Scheldeprijs. Ik ben trots dat ik op de erelijst sta tussen al die grote sprinters, maar het heeft me niet enthousiaster gemaakt voor het Vlaamse werk.”

“Ik laat het dit jaar graag over aan Tim (Wellens, red.), John (Degenkolb, red.) en Phil (Philippe Gilbert. red.), die zijn er gewoon veel beter in.” De organisatie van de Scheldeprijs besloot maandag de deelnemende ploegen bekend te maken voor de editie van 7 april 2021. De sprintklassieker ontvangt dertien WorldTour-ploegen aan de start in Terneuzen; de finish is in Schoten