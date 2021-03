Scheldeprijs ontvangt dertien WorldTour-teams, BEAT Cycling ook welkom

De organisatie van de Scheldeprijs heeft de deelnemende ploegen bekendgemaakt voor de editie van 7 april 2021. De sprintklassieker ontvangt dertien WorldTour-ploegen aan de start in Terneuzen; de finish is in Schoten. Voor het eerst is er ook een Scheldeprijs voor vrouwen, met zes Women’s WorldTour-teams aan de start.

Lotto Soudal, dat vorig najaar de Scheldeprijs te winnen met Caleb Ewan, is natuurlijk van de partij, net als Deceuninck-Quick-Step. De andere ploegen van het hoogste niveau zijn Intermarché-Wanty-Gobert, AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ, UAE Emirates, Trek-Segafredo, Astana-Premier Tech, Team DSM, Qhubeka ASSOS, Israel Start-Up Nation en BORA-hansgrohe.

Daarnaast staan tien ProTeams (Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, B&B Hotels, Total Direct Energie, Bingoal-WB, Delko, Rally, Sport Vlaanderen-Baloise, Uno-X, Vini Zabù) en twee continentale ploegen van de partij. Naast EvoPro Racing kreeg ook het Nederlandse BEAT Cycling een uitnodiging.

Volle startlijst bij de vrouwen

De eerste editie van de Scheldeprijs voor vrouwen kent op 7 april start en finish in Schoten. Er doen met Movistar, Team DSM, Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, BikeExchange en Trek-Segafredo zes ploegen van het hoogste niveau mee.

De startlijst wordt compleet gemaakt door Bingoal Casino-Chevalmeire, Lotto Soudal Ladies, Doltcini-Van Eyck-Proximus, Multum Accountants, Ciclismo Mundial, NXTG Racing, Drops-Le Col, Aromitalia Basso Bikes Vaiano, Valcar-Travel & Service, Parkhotel Valkenburg, Bepink, Bizkaia-Durango, Rupelcleaning-Champion Lubricants, Ceratizit-WNT, A.R. Monex, Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, Arkéa, Cogeas Mettler Look, GT Krush Tunap, Isolmant-Premac-Vittoria, Massi Tactic en Lviv Cycling Team.