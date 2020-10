Titelverdediger Bettiol met Vanmarcke en Langeveld in Ronde van Vlaanderen

Alberto Bettiol gaat komende zondag zijn titel verdedigen in de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan zal bij EF Pro Cycling onder meer Sep Vanmarcke en Sebastian Langeveld, die allebei een grote rol speelden in de zege van vorig jaar, met zich mee krijgen.

“De zege was heel groot”, geeft Bettiol toe. “Het heeft mijn leven veranderd en de mensen om mij heen. Het voelt alsof mijn winst in Vlaanderen al heel lang geleden is. Ik moet mezelf laten zien en mijn best doen, maar ik weet dat het heel moeilijk zal worden om de Ronde van Vlaanderen weer te winnen.”

Bettiol lijkt wel in vorm te zijn. In Gent-Wevelgem werd hij afgelopen weekend nog vierde. “Ik voelde mij wel zelfverzekerd afgelopen zondag”, zegt hij. “En mijn ploeggenoten weten ook dat als ze 100 procent geven, dat ik er zal staan. Ik heb dus het gevoel dat ik er klaar voor ben. Ik voel bovendien geen druk. Net als vorig jaar ben ik niet de favoriet, dat zijn de anderen.”

De selectie van EF, dat zal starten in het standaard roze tenue en niet in het speciale eendenpak uit de Giro, wordt gecompleteerd door Stefan Bissegger, Jens Keukeleire, Jonas Rutsch en Tom Scully.

Selectie EF Pro Cycling voor de Ronde van Vlaanderen 2020 (18 oktober)

Alberto Bettiol

Stefan Bissegger

Jens Keukeleire

Sebastian Langeveld

Jonas Rutsch

Tom Scully

Sep Vanmarcke