Anna van der Breggen komt maandag niet in actie tijdens het WK tijdrijden 2021 in Vlaanderen. De 31-jarige regerend wereldkampioen op de weg én in de tijdrit, verdedigt haar titel dus niet. “Anna had te veel op haar bord en dan loopt de emmer soms wat over”, vertelt haar SD Worx-teammanager Danny Stam aan het Algemeen Dagblad.

We vullen dit bericht aan.