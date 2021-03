Tirreno: UAE Emirates rekent op Pogacar en Gaviria

Vier dagen na zijn sterke optreden in Tirreno-Adriatico staat Tadej Pogačar aan het vertrek van Tirreno-Adriatico. Voor de Sloveense Tourwinnaar wordt het zijn eerste deelname aan de Koers van de twee zeeën.

Pogačar is pas in de tweede week van maart, maar zijn eerste eindzege van het seizoen heeft hij al op zak. In de UAE Tour was de Sloveen op de beslissende momenten op de afspraak en pakte hij na zeven dagen de hoofdprijs. Zaterdag zette hij zijn seizoen voort met Strade Bianche en weer maakte hij indruk. Tot aan de laatste onverharde strook, Le Tolfe, kon hij met de besten mee, maar daarna moest hij Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Egan Bernal laten gaan. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep.

In de Tirreno wordt hij omringd door onder meer Davide Formolo, zevende in 2018, Rafał Majka, de nummer drie van vorig jaar, en zijn landgenoot Jan Polanc. Fernando Gavaria is het speerpunt voor de sprintetappes.

UAE Emirates voor Tirreno-Adriatico 2021

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Rafał Majka

Ivo Oliveira

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Maximiliano Richeze