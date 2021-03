Tirreno: Jakob Fuglsang mikt op klassement en etappewinst

Astana heeft bekendgemaakt welke zeven renners woensdag van start gaan in Tirreno-Adriatico. Met kopman Jakob Fuglsang wil de Kazachse ploeg zich mengen in de strijd om het klassement. Daarnaast mikt de Deen op minstens een etappezege.

Fuglsang begon het seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar hij in alle drie de ritten bij de beste vijftien eindigde. Het leverde hem de achtste plaats in het eindklassement op. Daarna reed hij Franse tweeluik Boucles Drôme-Ardèche en zaterdag ging hij van start in Strade Bianche. Toen de wedstrijd op de lange achtste onverharde sector losbarstte, zat Fuglsang niet mee in de voorste groep die ging strijden om de zege. De Deen werd uiteindelijk negende.

Naast Fuglsang is ook Alex Aranburu een man om in het oog te houden. De Spanjaard was dit jaar al dicht bij etappewinst in de Tour de La Provence en werd vervolgens zesde in Omloop Het Nieuwsblad. Hugo Houle, Gorka Izagirre en de Italianen Manuele Boaro, Fabio Felline en Davide Martinelli maken de ploeg compleet. Tirreno-Adriatico gaat woensdag in Lido di Camaiore van start. Zes dagen later eindigt de ronde in San Benedetto del Tronto.

Astana voor Tirreno-Adriatico 2021

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Fabio Felline

Jakob Fuglsang

Hugo Houle

Gorka Izagirre

Davide Martinelli