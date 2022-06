Timothy Dupont verliest in korte tijd vader en schoonouders: “Deze zege doet mij heel veel”

Video

Timothy Dupont liet zijn emoties de vrije loop nadat hij zaterdagmiddag Olav Kooij en Elia Viviani klopte in de vierde rit van de ZLM Tour 2022. De 34-jarige renner van Bingoal-Pauwel Sauzen-WB heeft een moeilijke tijd achter de rug en daarom was deze overwinning voor hem zo beladen. “Fietsen is heel moeilijk geweest de laatste periode, maar de ploeg heeft altijd vertrouwen gehouden”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Onlangs ging hij bij ons al dieper in op het verlies van zijn drie dierbaren. “Eerst overleed de vader van mijn vrouw, toen mijn eigen pa en een dag na zijn begrafenis verloor mijn vrouw ook haar moeder. Op een maand tijd, was dat. Wreed. Dat neem je mee. Zoiets gaat niet snel voorbij. Iedereen denkt wel: ‘Ze zijn dood’. Maar een maand later zit ik nog middenin het rouwproces. Het is niet vanzelfsprekend om daarmee om te gaan. Of ik er niet over nagedacht heb om er even tussenuit te gaan?”

“Daar los je ook niets mee op, hè”, zucht hij. “Je moet verder. Ik ben blij dat ik weer kan koersen. Je blijft trainen, maar dat is strijden en niet 100% met uw vak bezig zijn. Door het fietsen ben ik er wel redelijk mee om kunnen gaan. Als je dan alleen maar thuis zit en blijft denken, dat gaat niemand vooruithelpen. Zo is het leven ook, je moet verder. Het is wat het is. Maar het was wel drie keer redelijk onverwacht. Mijn vrouw haar vader was terminaal, maar hij viel van de trap, op zijn hoofd. Mijn eigen vader heeft zichzelf ontnomen van het leven, dat zagen we niet aankomen. En mijn vrouw haar moeder had dan weer hartfalen.”

Dat mentale aspect kwam er voor Dupont overheen, nadat hij ook al ruim een jaar met fysiek malheur kampt. “In Nokere Koerse van 2021 viel ik zwaar op mijn linkerzij. Daarmee blijf ik sukkelen, dat komt voort uit mijn rug. Het zit tegen mijn diafragma aan. Elke keer als ze dat behandelen, krijg ik last van mijn ademhaling. Het gaat niet zoals het moet. Door dry needling gaat het wel beter, de spieren ontspannen daardoor. Dat is het enige dat helpt, maar wel tijdelijk. Het probleem is niet plezant. Maar ik zal prijzen moeten blijven rijden, ik ben einde contract. Voor de ploeg is het ook goed dat ik als leider gemotiveerd blijf.”

Winnen in ZLM Tour

Dupont vindt – ondanks dat hij later dit jaar zijn 35steverjaardag viert – zichzelf nog veel te jong om te stoppen. “Ik zou wel graag willen verlengen bij deze ploeg en anders ga ik op zoek naar iets anders. Maar het is nog vroeg in het seizoen. Het voordeel is dat ik een sprinter ben, dan rijd je jezelf sneller in de kijker.” Wat dat betreft was zijn zege op zaterdagmiddag in de ZLM Tour ook een fijne opsteker. “Ik heb opnieuw mijn snelle benen kunnen tonen. Ik ben hard blijven werken en natuurlijk weet ik dat ze me daarboven veel kracht gegeven hebben. Ik heb het er nog altijd moeilijk mee en dat zal ook nog zo blijven.”

Na de ZLM Tour rijdt Dupont het Belgisch kampioenschap, gevolgd door een hoogtestage in Livigno.