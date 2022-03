Timo Roosen na vierde plek in Ronde van Drenthe: “Ik kon gewoon niet mee met Van Gestel”

Video

Nederlands kampioen Timo Roosen moest zondagmiddag genoegen nemen met een vierde plek na de Ronde van Drenthe. Ondanks een overtal in de twee finalegroepen, kon Jumbo-Visma het laken niet naar zich toetrekken. “Dat we met twee in dat groepje van zes zaten was niet helemaal goed voor ons, omdat Hugo Hofstetter mee zat”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Roosen zat in die groep samen met jong talent Mick van Dijke (zesde), waarin ze het opnamen tegen latere winnaar Dries Van Gestel, Barnabás Peák (tweede), Continental-renner Joren Bloem (À Bloc, vijfde) en dus Hofstetter, die derde werd. Het was de Nederlands kampioen zelf die de basis legde voor de beslissende aanval van de Belgische winnaar. “Ik plaatste een aanval hier in de slotkilometers, maar Hofstetter zat meteen op mijn wiel. Van Gestel zat ook mee en hij klapte er nog dubbel zo hard overheen. Hij had meteen een gat en ik kon simpelweg niet mee. Dan is het gewoon klaar.”

Tactisch gezien hebben Roosen en Van Dijke beurtelings aangevallen om te proberen om een situatie te creëren zonder de intrinsiek snellere Hofstetter erbij. “We hebben ze geprobeerd naar de kloten te rijden. Die mannen moesten ook wel vaak uit hun kot komen om het dicht te rijden”, geeft de Noord-Brabander mee. “Maar Dries is ook gewoon een sterke gast, dat merkte ik op de VAM-berg al. Ongetwijfeld had er misschien iets meer ingezeten als het anders gelopen was. Ik kon in ieder geval niet harder fietsen in de finale. Wat dat betreft is die vierde plek nu misschien het hoogst haalbare.”

Roosen op de Drentse flinten - foto: Cor Vos Roosen naast latere winnaar Van Gestel op de VAM-berg - foto: Cor Vos Roosen na afloop voor de microfoon van WielerFlits - foto: Cor Vos