Timo Kielich wint zware Gravel Fondo Limburg, Jasper Ockeloen beste Nederlander

De Gravel Fondo Limburg is zondag gewonnen door Timo Kielich. De Belgische coureur van Crelan-Fristads, vooral bekend als veldrijder namens dat team, kwam na 113 kilometer over onverharde wegen rond Valkenburg solo over de finish. Bij de vrouwen won de Nederlandse Martha Maltha.

De 24-jarige Kielich reed in de finale weg bij twee medevluchters Cameron Mason en Jens Adams. De Brit werd op een kleine minuut achterstand tweede in deze manche van de UCI Gravel World Series. Adams leek op weg naar de derde plaats, maar werd nog ingehaald door de Spanjaard Ismael Esteban.

Jasper Ockeloen was op de vijfde plaats de beste Nederlander in de uitslag bij de mannen. Hij kwam samen met de Belgische ex-prof Jan Bakelants, tegenwoordig vooral op tv en in het nieuws als analist, over de finish. Gravelspecialist Laurens ten Dam eindigde net buiten de top-10 op de elfde plaats.

De Gravel Fondo Limburg, met start en finish bij het Shimano Experience Center in Valkenburg, is onderdeel van de UCI Gravel World Series en geldt ook als kwalificatiewedstrijd voor het WK Gravel van dit najaar in Veneto.

