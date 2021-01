Timo Kielich: “Ik had op bepaalde momenten meer steun verwacht”

Timo Kielich greep zaterdagmiddag het brons in Oostende, maar dat is niet waar hij voor kwam. Na afloop is de Belg dan ook teleurgesteld: “Ik kwam hier om te winnen.”

Niet alleen een valpartij in de slotronde gooide roet in het eten, ook vond Kielich de steun van zijn ploeggenoten gebrekkig. “Ik had alleen steun van Emiel. Chapeau wat hij heeft gedaan. Meer kon ik niet van hem verwachten. Maar van de rest had ik niet echt steun, ik had op bepaalde momenten meer hulp verwacht.”

“Aan het strand was het misschien vrij lastig om steun te leveren, dat was vooral hard lopen. Maar op het vlakke: zeker. Het ligt natuurlijk ook vooral aan mezelf dat ik geen wereldkampioen ben geworden. Over een paar uur denk ik misschien anders over de uitslag”, eindigt hij bij Sporza.