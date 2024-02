Tim Wellens ziet Omloop het Nieuwsblad als bevestiging: “Dit geeft vertrouwen voor het voorjaar”

Video De hele dag zagen we de ploeg van UAE Emirates niet aan het front van de koers. In de finale waren ze plots toch daar. Kopmannen Nils Politt en Tim Wellens waren beiden van de partij. Het resulteerde uiteindelijk in een tweede plek voor de ploeg. “Vandaag was een bevestiging voor de vorm”, concludeert Wellens voor de camera van WielerFlits.

“Het is aan de meet wat telt”, lacht Wellens na de finish. “We zaten de hele dag niet voorin en in de finale waren we toch daar.” Wellens wist op de Muur de oversteek te maken naar de kopgroep en oogde op de kasseien zeer sterk. “Daarvoor was het moeilijk om weg te rijden en daar kon dat wel. Ik ging ervanuit dat de koers over was, maar wist toch de sprong te maken. Uiteindelijk was het voor mij voor niks.”

In de finale was het zijn ploegmaat, die een beslissende aanval plaatste samen met de uiteindelijke winnaar Jan Tratnik. “Ik zag dat het een perfect moment was, maar hij kwam net tekort. Hij heeft het goed gedaan en de ploeg zal tevreden zijn.”

Wellens laat vervolgens ook zijn licht schijnen op de prestatie van de winnende ploeg, Visma | Lease a Bike. “Als zij doortrekken in de koers en iedereen is mee, dan hebben ze dat goed gedaan. Het is niet makkelijk om topfavoriet te zijn en dan effectief te koersen en weg te rijden. Dat doen ze goed.”