Tim Wellens wint in Haut-Var: “Wellicht brak ik het moraal van Quintana”

Tim Wellens boekte vandaag een fraaie etappezege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Belgische renner van Lotto Soudal moest diep gaan om Nairo Quintana in de slotkilometers weer in te rekenen, maar bleek vervolgens in een sprint met twee de sterkste. Ook snelde hij naar de leiderstrui, die hij overnam van zijn ploegmaat Caleb Ewan.

Wellens en co kregen een serieuze etappe voor de wielen geschoven en moesten meer dan 2600 meter hoogteverschil overwinnen naar finishplaats La Turbie. “Het was allerminst een eenvoudige etappe vandaag. Maar net als gisteren voelde ik me vandaag enorm goed en met de manier waarop het team zich opnieuw uit de naad werkte, is het uiteraard een super gevoel om in een zetel naar de voet van de slotklim gebracht te worden.”

De klimmer, dit seizoen ook al goed voor winst in de Trofeo Serra de Tramuntana, draaide in een goede positie de Col d’Eze op, maar had niet meteen antwoord op de versnelling van Quintana aan de voet van de klim. “Ik besefte al snel dat hij te hard ging, maar ik koos voor mijn eigen tempo en kon uiteindelijk terrein goedmaken. Op het plateau net na de top had ik het knap lastig, maar toen ik Quintana bij de lurven vatte, brak ik wellicht het moraal van de Colombiaan.”

Bijkomend voordeel voor Wellens: de finish was bekend terrein want zijn huis in Monaco is slechts een steenworp verwijderd van La Turbie. Nu mag hij morgen als leider aan de laatste rit beginnen. “Uiteindelijk gaan we voor eindwinst maar de langere beklimmingen spreken niet in mijn voordeel. Ik verwacht dat Arkéa-Samsic er een lap op zal geven. In theorie is het simpel: ik moet enkel het wiel van Quintana volgen. Ik ga er alles aan doen om de zege niet meer uit handen te geven.”