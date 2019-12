Tim Wellens voor het eerst in dubbel Giro-Tour: “Ik wilde absoluut naar de Tour” woensdag 18 december 2019 om 18:30

Tim Wellens gaat voor het eerst in zijn carrière twee grote ronden in een seizoen rijden. Net als afgelopen jaar doet de heuvelspecialist van Lotto Soudal de Tour de France, maar ditmaal neemt hij ook de Giro d’Italia erbij.

Wellens begint zijn nieuwe wielerseizoen later dan anders. Waar hij de afgelopen jaren steevast op Mallorca aftrapte, is nu de Ronde van de Algarve zijn seizoensopener. Daarna doet hij achtereenvolgens de Omloop Het Nieuwsblad, Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse klassiekers, de Giro d’Italia én de Tour de France. “Ik wil absoluut naar de Tour omdat het de grootste en belangrijkste wedstrijd is”, zo vertelt hij aan WielerFlits tijdens de trainingsstage op Mallorca. “Omdat daarvoor er niet superveel koersen zijn, heb ik nu ook de Giro erbij genomen.”

Opnieuw rijdt hij met Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen twee kasseiklassiekers in het voorjaar, net als afgelopen seizoen. “Aan Omloop Het Nieuwsblad afgelopen jaar heb ik goede herinneringen overgehouden en het pas goed in mijn programma.” Met Philippe Gilbert en John Degenkolb trok zijn ploeg wel nog twee specialisten aan deze winter. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, zegt Wellens daarover. “Met hoe meer ploeggenoten we in de finale, des te beter. Dan is het aan mij om te anticiperen, want ik zal niet wachten op een sprint.”

Of hij later in het jaar ook de Olympische Spelen is nog ongewis. “Het is een beetje mode om je kandidaat te stellen in de pers”, zegt hij lachend. “Ik denk dat het beter is als dat allemaal gecommuniceerd wordt met bondscoach Rik Verbrugghe. Natuurlijk zou ik graag naar de Spelen gaan, maar dat moet allemaal nog besproken worden.”

Voorlopig programma Tim Wellens in 2020

Ronde van de Algarve (19 februari – 23 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Giro d’Italia (9 mei – 31 mei)

Tour de France (27 juni – 19 juli)