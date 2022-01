Tim Wellens vierde in Trofeo Calvià: “McNulty was de beste in koers”

Tim Wellens is woensdag in zijn eerste wedstrijd van het jaar als vierde geëindigd. De kopman van Lotto Soudal brak de Trofeo Calvià open, maar kon niet mee met met een aanval van Brandon McNulty. De Amerikaan zag hij pas na de finish terug. “Het parcours was perfect om alleen te rijden”, aldus Wellens in gesprek met VeloPro.

“We besloten om vol gas te gaan met de ploeg op de zwaarste klim en vanaf daar was de wedstrijd opengebroken, tot het einde”, blikt Wellens terug. “Ik denk dat Brandon McNulty de beste renner was in koers. Dat was zeker. Daarachter was het best raar koersen. Er werd constant aangevallen en moeilijk om organisatie te vinden.”

“Ik reed eerst samen met McNulty op kop, maar het peloton kwam terug. Hij ging daarna alleen door. Om in je eentje vooruit te blijven, moet je super sterk zijn. Hij had ook het parcours mee. Het was technisch, soms wat nat en het ging continu op en neer. Perfect om alleen te rijden, maar je moet dan ook nog de benen hebben”, deelt hij de complimenten uit aan de winnaar.

Uiteindelijk werd Wellens vierde, omdat hij in de sprint om plek twee geklopt werd door Joel Suter en Vincenzo Albanese. “Het was een rare sprint”, lacht hij. “Opeens was de finishlijn daar. Een paar renners waren wat verrast daardoor. Maar het was een mooie en zware wedstrijd.”