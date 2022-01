Brandon McNulty wint Trofeo Calvià na solo van ruim zestig kilometer

Brandon McNulty heeft in de eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca een kunststukje opgevoerd. De 23-jarige Amerikaan van UAE Emirates ontsnapte in de Trofeo Calvià, een heuvelachtige eendagskoers op het Spaanse eiland, op 61 kilometer van de finish uit een favorietengroep en hield stand tot op de finish.

De eerste Europese wielerkoers van het jaar met WorldTeams aan het vertrek, die eer had de Trofeo Calvià vandaag. Drie renners kozen al vroeg het hazenpad na de start in Peguera: James Piccoli (Israel-Premier Tech), Mirco Maestri (EOLO-Kometa) en Pablo Alonso (Electro Hiper Europa). Zij kregen al snel een vrijgeleide en hun voorsprong liep op tot boven de zeven minuten.

In het peloton waren Lotto Soudal en Movistar de ploegen die de achtervolging leidden. Zij brachten het verschil op de steile Coll de Sóller, halverwege de race, tot onder de minuut. Op die klim brak vervolgens het peloton in meerdere stukken, waardoor de vroege vlucht al na 80 kilometer tot een einde kwam.

Belgen laten zich zien

Op de daaropvolgende Col den Bleda, ruim 70 kilometer voor de finish, reed een negental weg. Daarbij waren onder meer Tim Wellens, Brandon McNulty, Kobe Goossens, Einer Rubio, Diego Rosa en de 18-jarige profdebutant Cian Uijtdebroeks. Die groep hield niet lang stand, maar de koers was wel op hol geslagen.

McNulty koos voor de solo en pakte een voorsprong van 40 seconden op een omvangrijke favorietengroep met daarin onder meer Alejandro Valverde, Emanuel Buchmann, Michael Matthews, Harm Vanhoucke, Warren Barguil, Simon Clarke, Wellens, Uijtdebroeks en Goossens. De hardrijder van UAE Emirates wist zijn voorsprong op de Coll den Claret en in de afzink echter uit te breiden tot een minuut.

McNulty is een klasse apart

Een nieuwe groep wist zich vervolgens los te wurmen uit het pelotonnetje en kwam wel dichter bij McNulty. Het lukte Vincenzo Albanese, Buchmann, Clarke, Simon Geschke, Goossens, Matteo Jorgenson, Lukasz Owsian, Joel Suter, Valverde, Wellens en Ben Zwiehoff echter niet om het gat te dichten. Met 45 seconden voorsprong ging de eenzame koploper de laatste 25 kilometer in.

Dat was voor oude krijger Valverde het teken om aan te vallen op de Coll de sa Gramola, maar de kopman van Movistar kreeg geen ruimte van zijn medevluchters. McNulty, erkend tijdrijder, bleef ondertussen stug doortrappen en begon met een kleine minuut voorsprong aan de laatste serieuze heuvel van de finale. Die voorgift groeide verder tot boven de minuut, waardoor de Amerikaan ongestoord op de finish kon afstevenen.

De Zwitser Joel Suter maakte het feest compleet voor UAE Emirates door tweede te worden vanuit de achtervolgende groep, Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) werd derde. Tim Wellens en Alejandro Valverde maakten de top-5 compleet.