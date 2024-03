Niels Bastiaens • woensdag 13 maart 2024 om 18:50 woensdag 13 maart 2024 om 18:50

Tim Wellens tankt vertrouwen in Nokere: “Op de Poggio proberen we het opnieuw”

Video Nokere Koerse was voor Tim Wellens een ultieme competitieprikkel richting Milaan-San Remo en de Vlaamse klassiekers. Met een ultieme aanvalspoging in de finale toonde de Limburger van UAE Emirates dat het met zijn vorm wel snor zit. WielerFlits ving hem op.

Wellens had het eigenlijk vooraf al aangekondigd: aanvallen zou hij doen op de Nokerse kasseien. En hij hield woord. “Ik heb er alles aan gedaan, maar ik denk dat het heel moeilijk was. Als je op de vlakke wegen iemand uit het wiel wil rijden, dan moet je heel sterk zijn. En zo sterk was ik ook niet.”

De man in vorm van UAE Emirates, eerder al tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, sprak achteraf over een vreemde koers. “Er is in het begin heel traag gereden geweest en vanaf we op de plaatselijke ronden met de kasseien kwamen, brak de wedstrijd dan open. Op het laatste had ik een mooi gat. Ik dacht even dat ik ging winnen. Ik ben niet echt stilgevallen, maar ik had de indruk dat ze achter mij heel hard hebben moeten rijden.”

Wellens kwam er in zijn inspanning ook helemaal alleen voor te staan. Waar voordien ploegen als Groupama-FDJ, Tour de Tietema-Unibet en Lotto Dstny het ook een aantal keer probeerden, moest Wellens in het slot alleen vechten tegen de brede muil van het peloton. “Er waren te weinig bondgenoten, en te veel sprinters die liever een sprint hadden. En als je de uitslag ziet, terecht.”

Nochtans: we hadden de Limburger al van de Strade Bianche niet meer in competitie gezien. Zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico stonden opvallend genoeg niet op het programma. “Het was een bewuste keuze om na de Strade niet meer te koersen. Trainen is het nieuwe koersen. Ik voel me goed, heb een goede voorbereiding gehad en ik kijk uit naar Milaan-San Remo. Daar is het zeker mogelijk voor Tadej (Pogacar, red.) om weg te rijden op de Poggio, en dat gaan we ook proberen”, sluit hij af met een lach.