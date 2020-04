Tim Wellens onder de indruk na slotetappe van ‘The Digital Swiss 5’ maandag 27 april 2020 om 15:21

Tim Wellens eindigde gisteren in Disentis-Sedrun als 29ste op meer dan zes minuten van ritwinnaar Rohan Dennis. De Lotto Soudalprof, die nochtans een aardig stukje kan klimmen, was onder de indruk van de lastigheidsgraad.

“Eerst en vooral is het zot hoe snel sommige renners van start gingen”, vertelde Wellens aan Het Nieuwsblad. “Ik heb afgezien van start tot finish.” De in Monaco residerende Limburger heeft tijdens de lockdown nochtans al behoorlijk wat trainingsuren afgewerkt. “Maar kennelijk toch niet genoeg. Dit was gewoon zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen: langer, meer klimmen en bovendien kan je op dit systeem niet in de wielen rijden.”