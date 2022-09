Tim Wellens om ‘persoonlijke redenen’ niet in Coppa Agostoni

Tim Wellens zal vandaag toch niet deelnemen aan de Coppa Agostoni. De Belg zou aanvankelijk wel aan de start verschijnen van de 1.1-koers, maar moet zich wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ terugtrekken.

Wellens zou in de Coppa Agostoni zijn rentree maken, nadat hij gedwongen was om gas terug te nemen vanwege vermoeidheid en ‘onrustwekkende hartkloppingen’. De 31-jarige klassiekerrenner, die volgend jaar zal uitkomen voor UAE Emirates, kreeg echter geruststellend nieuws. “Alles bleek normaal, bovendien verdwenen mijn hartkloppingen gewoon vanzelf.”

Wellens kreeg vervolgens groen licht om weer op te bouwen richting de Italiaanse najaarswedstrijden. In de Coppa Agostoni zou hij zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken sinds zijn opgave in de Druivenkoers, maar dit gaat toch niet door.

De selectie van Lotto Soudal voor de Coppa Agostoni bestaat nu nog uit vijf renners: Carlos Barbero, Filippo Conca, Andreas Kron, Kamil Małecki en Maxim Van Gils.

