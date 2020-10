Tim Wellens mag eindelijk weer juichen: “Moeilijke periode achter de rug”

Tim Wellens kon vandaag eindelijk weer een zegegebaar maken in een wielerwedstrijd. De Belg won de vijfde etappe van de Vuelta a España door in Sabiñanigo af te rekenen met Guillaume Martin en Thymen Arensman. “Ik ben echt heel erg blij, want ik heb een moeilijke periode achter de rug.”

Wellens reed samen met Martin en Arensman naar de laatste steile kilometer in Sabiñanigo. De renner van Lotto Soudal bleek na een felbetwiste etappe over de meeste explosiviteit te beschikken. “Het heeft lang geduurd vooraleer ik mijn goede benen wist terug te vinden. Ik was een beetje bang voor aanvang van deze Vuelta, maar het is geweldig om nu al een zege te boeken.”

“Het doel was om een zege te boeken voor de ploeg. Het is fantastisch dat het nu al lukt. Ik kan nu de komende twee weken met minder druk koersen. De start van de etappe was heel erg moeilijk. Het was de eerste twee uur echt volle bak koers, maar ik zat gelukkig in de eerste groep.”

“De samenwerking was echter niet optimaal vanwege de aanwezigheid van twee klassementsrenners”, aldus Wellens. “We wisten uiteindelijk met z’n drieën weg te rijden en toen was de samenwerking wel goed. We waren aan elkaar gewaagd, maar ik had aan het einde nog iets meer punch in mijn benen.” Het is voor Wellens zijn eerste zege van het seizoen.