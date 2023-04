Tim Wellens: “Het verschil met Jumbo-Visma? Zij hebben al koersen gewonnen”

Tim Wellens zal zondag een zeer belangrijke schakel zijn in de Ronde van Vlaanderen voor favoriet Tadej Pogacar. Wellens bewees eerder dit seizoen al dat hij zich helemaal kan wegcijferen in functie van zijn Sloveense kopman, denk maar aan zijn kopbeurt op de Poggio in Milaan-San Remo. “Ik denk dat ik meer stress heb dan Pogacar”, gaf Wellens aan.

Wellens reed al viermaal de Ronde van Vlaanderen. Zonder succes weliswaar, want zijn beste resultaat was een 25ste plaats in 2021. Zondag zal Wellens echter niet voor eigen kans gaan, maar zal hij Pogacar moeten loodsen naar de winst in Oudenaarde. De belangrijkste ploeg om onderweg in de gaten te houden: Jumbo-Visma. “Wat het verschil is met die gele mannen? Dat zij al koersen gewonnen hebben”, vertelde Wellens al lachend bij Sporza. “Maar ook wij hebben een goeie ploeg en we zijn heel gemotiveerd.

“De kans is reëel dat Jumbo-Visma van ver aanvalt. Christophe Laporte en Tiesj Benoot kunnen verrassen waar niemand het verwacht”, ging de Limburger verder. “Hopelijk zitten wij dan vooraan en kunnen we goed counteren. Het is ook niet zo dat Jumbo-Visma de enige ploeg in koers is. We moeten gewoon alert zijn.”

Geen stress bij Pogacar: “Misschien is dat zo als je zo’n goede benen hebt”

Wellens is natuurlijk ook de man die kan inschatten hoe goed Pogacar effectief is. “Hij heeft nu meer ervaring en hij is geprikkeld om beter te doen dan in 2022. En hij is in goeie doen.” Stress lijkt de kopman van UAE Emirates niet te hebben. “Ook voor Milaan-Sanremo was hij erg relaxed en ging hij zonder zorgen naar de start. Ik denk dat ik meer stress heb dan hij en ik zou graag in zijn plaats willen zitten en zo makkelijk naar de start toeleven. Misschien is dat ook anders als je zulke goede benen hebt.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?