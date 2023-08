Tim Wellens gaat na veel tegenslag druk najaar rijden: “Vind dat helemaal niet erg”

Video

Tim Wellens is klaar voor het tweede deel van het seizoen. De Belgische coureur van UAE Emirates is momenteel bezig aan de Ronde van Polen, zijn tweede wedstrijd sinds zijn rentree. “Ik kan een druk najaar rijden, maar dat vind ik helemaal niet erg”, vertelde Wellens voor de camera van WielerFlits.

“Het gaat heel goed met mij, ik ben blij dat ik terug in competitie”, begon de Limburger het interview. “Ik ben blij over mijn benen. Ik heb heel lang kunnen trainen. Na de Ronde van Slovenië ben ik heel lang in Monaco gebleven om goed te trainen. Daar heb ik een mooie basis aangelegd om een mooi seizoenseinde te rijden.”

Wellens breekt sleutelbeen bij massale val in Ronde van Vlaanderen Lees ook:

Wellens kwam in de Ronde van Vlaanderen zwaar ten val en moest daardoor een lange tijd revalideren. Hoe is dat proces verlopen? “Het was vervelend dat ik van heel ver moest terugkomen. Revalideren is nooit leuk, omdat je echt van nul terug moet beginnen. Aan de andere kant vind ik het niet erg om lang alleen maar te moeten trainen, want zo kan je wel voelen dat je beter wordt.”

Na de Ronde van Polen gaat Wellens heel wat wedstrijden rijden. Zo zal hij onder meer de Renewi Tour rijden en zal de Belgische puncheur ook in actie komen in de Gree-Tour of Guangxi. “Ik vind het niet erg om zo veel wedstrijden te rijden. Het EK ga ik niet rijden, ik focus me liever op wedstrijden met het team.”

Tim Wellens maakt rentree in Slovenië: “Moet nog wel voorzichtig doen” Lees ook: