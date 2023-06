Tim Wellens bevestigt: “Ik ben niet klaar voor een deelname aan de Tour”

Tadej Pogacar zal het in de komende Tour de France moeten doen zonder de steun van Tim Wellens. De Belg deelt in gesprek met Het Nieuwsblad mee dat er te weinig tijd is richting de Ronde van Frankrijk. “Ik haalde in de Ronde van Slovenië niet het gewenste niveau”, klinkt het.

De Tourdeelname van Wellens stond al langere tijd op de tocht, nadat hij in de Ronde van Vlaanderen – bij een massale valpartij – zijn sleutelbeen brak. “Erg jammer, want ik had maar wat graag deel uitgemaakt van een team dat meestrijdt om de eindzege in de Tour”, aldus de Belg. “Tijdens de recente hoogtestage op de Sierra Nevada was het echter al duidelijk dat mijn lactaatwaarden te hoog waren naargelang de wattages die ik trapte.”

“De ploeg wilde me echter aan het werk zien in de Ronde van Slovenië vooraleer de knoop definitief door te hakken. Maar ook daar haalde ik niet het gewenste niveau. Dus was het oordeel duidelijk: ik was niet klaar voor een deelname aan de Tour. Ik had te weinig tijd om terug op niveau te komen.” Of Wellens komende zondag zal deelnemen aan het BK wielrennen, is nog ongewis.

Komende doelen

Geen vijfde Tourdeelname dus voor Wellens, die zich nu zal richten op het najaar. “Dan staan er nog een twintigtal koersdagen op mijn programma, waaronder drie rittenkoersen. De Ronde van Polen, de Renewi Tour (tot vorig jaar de Benelux Tour, red.) en helemaal aan het eind de Ronde van Guangxi, de Chinese rittenkoers die ik in 2017 nog op mijn naam wist te schrijven. Tussendoor start ik nog tal van eendagskoersen.”