Tim Wellens begint seizoen in Marseille, Omloop Het Nieuwsblad eerste doel

Tim Wellens begint zijn wielerjaar 2021 in Frankrijk. De kopman van Lotto Soudal staat op 31 januari aan de start in de GP La Marseillaise, de opener van het Europese profseizoen. Wellens rijdt deze eendagskoers met de Omloop Het Nieuwsblad in zijn achterhoofd.

“Ik ga mijn seizoen starten in Frankrijk, in de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges”, vertelt Wellens vanaf het trainingskamp in een online persconferentie. “Daarna ga ik de Ruta del Sol of de Volta ao Algarve rijden, en dan zijn we al bij de Omloop. De Omloop Het Nieuwsblad is mijn eerste sleutelmoment van dit seizoen.”

De tweevoudig ritwinnnaar in de voorbije Vuelta a España gaat in het voorjaar de Vlaamse en de Waalse klassiekers combineren. Zo start hij in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Achter de Waalse Pijl staat nog een vraagteken voor Wellens, die een grote ronde gaat rijden in 2021: de Tour de France. De Olympische Spelen laat hij links liggen.

Binnenkort lees je op WielerFlits een uitgebreid interview met Tim Wellens, waarin hij vooruitblikt op het komende seizoen.

Voorlopig programma Tim Wellens voor 2021

GP La Marseillaise (31 januari)

Ster van Bessèges (3-7 februari)

Ruta del Sol of Volta ao Algarve (17-21 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl? (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Tour de France (26 juni-18 juli)