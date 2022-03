Tim Wellens 8ste in Strade Bianche: “Iedereen zat op limiet toen Pogacar ging”

Tim Wellens was met zijn achtste plaats de beste Belg in de Strade Bianche. “Na de valpartij was het à bloc tot de finish. Iedereen wist dat je mee moest gaan met Pogacar, maar we zaten allemaal op de limiet.”

Lotto Soudal verloor zowel Victor Campenaerts als Brent Van Moer bij de valpartij op honderd kilometer van de aankomst. Vooral het uitvallen van de werelduurrecordhouder was een aderlating en zorgde ervoor dat Wellens de enige kopman was. En Wellens – die eerder nog forfait moest geven voor het openingsweekend – deed het allesbehalve onaardig.

“De koers is echt begonnen na die valpartij”, deed Wellens achteraf zijn verhaal aan Sporza. “We wisten dat we daar vooraan moeten zitten, maar net daar werd ook gevallen. Ik had het gelukt dat ik er nog net voorbij kon. Van dan af was het à bloc tot de finish.”

Wellens zag Tadej Pogacar vertrekken. “Iedereen wist da je moest mee gaan, maar we zaten allemaal op de limiet. Hij was duidelijk de sterkste van het hele peloton. We achtervolgden nog met een mooi groepje, maar kwamen toch niet veel dichter. We wisten snel dat we voor de tweede plaats reden.”

Uiteindelijk finishte Wellens achtste. “Valverde en Asgreen waren sterker. Op het einde liepen mijn reserves leeg. Een toptienplaats is niet slecht, maar ik was toch liever iets meer voorin geëindigd.”