Tim van Dijke mist Wereldbeker Hulst vanwege kuitblessure

Tim van Dijke zal vanmiddag niet aan de start staan van de voorlaatste manche van de Wereldbeker in het Zeeuwse Perkpolder. De 20-jarige renner, die koerst in de kleuren van Jumbo-Visma, heeft te veel last van een kuitblessure. Van Dijke was de enige Zeeuw op de startlijst.

Tim van Dijke koerst tegenwoordig, net als zijn broer Mick, voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij reed dit seizoen al heel wat topwedstrijden in het veld, zoals de Superprestigecrossen van Gieten, Ruddervoorde en Boom en de wereldbekermanches in Namen en Dendermonde.

In die laatste ploetercross kwam hij als achttiende over de streep, voor gerenommeerde namen als David van der Poel, Felipe Orts en Vincent Baestaens. Begin november werd hij ook geselecteerd voor het EK veldrijden voor beloften in Rosmalen. Van Dijke kwam uiteindelijk als zesde over de streep, op anderhalve minuut van winnaar Ryan Kamp.

Bondscoach Gerben De Knegt kan in de mannenwedstrijd nog wel rekenen op Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Ryan Kamp, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Stan Godrie, Maik van der Heijden, Mees Hendrikx, Pim Ronhaar en Luke Verburg.