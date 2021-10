Tim van Dijke grijpt net naast de winst in Zwolle: “Ik wist niet dat het al afsprinten was”

Tim van Dijke is zwaar teleurgesteld dat hij in de Ster van Zwolle net naast de overwinning greep. In de Overijsselse hoofdstad moest 21-jarige renner van Jumbo-Visma, de Nederlands kampioen bij de beloften, nipt Coen Vermeltfoort voor zich dulden op de streep. “Als ik ergens een hekel aan heb, is het om te verliezen.”

Eigenlijk verliep de koers heel goed voor Van Dijke en de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. “Ik weet niet wat er gebeurde toen we de dijk opdraaiden, maar we zaten met vier man van ons erbij. Het was een uitstekende situatie. Je weet dat het sprinten wordt als in de laatste tien kilometer alles nog erbij is. Dat ik het dan niet afmaak, is wel heel erg zuur”, baalt de 21-jarige renner, die eerder dit jaar in de zesde etappe van de CRO Race al zijn eerste profzege boekte.

Uiteindelijk kwam Van Dijke net tekort voor de overwinning. “Waar het aan ligt? Op een of andere manier heb ik de laatste kilometer gemist. Ik wist eigenlijk niet eens dat het al afsprinten was. Ik zag iets in de verte, dus toen dacht ik: ik zal maar in gang schieten. Ik denk dat ik een millimeter tekort kom.” Voor de jonge Nederlander voelt het als een gemiste kans. “Weet je, het was een eerlijke sprint en Coen was sterker vandaag. Ik ben heel blij voor hem.”