Tim van Dijke bezorgt Jumbo-Visma zege in slotrit CRO Race, eindwinst Stephen Williams

Tim van Dijke heeft in Zagreb de laatste etappe van de CRO Race gewonnen. Het 21-jarige talent van Jumbo-Visma, die normaliter uitkomt voor de opleidingsploeg, won de sprint van een drietal dat was weggereden. Klassementsleider Stephen Williams was ook mee, werd tweede en trok de eindzege naar zich toe in Kroatië.

Acht renners kleurden de laatste etappe: Manuel Bosch (Felbermayr-Simplon Wels), Marcin Budzinski (Mazowsze Serce Polski), Mateusz Grabis (Voster ATS), Kristjan Hocevar (Adria Mobil), Maximilian Kuen (Vorarlberg), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Felix Ritzinger (WSA KTM Graz). Zij kregen meer dan drie minuten voorsprong, maar de sprintersteams controleerden de koers.

De finale rond Zagreb was behoorlijk vlak, al waren er nog wel twee kuitenbijters van 400 meter aan 7% met de top van de laatste klim op vijf kilometer van de finish. Met 45 seconden voorsprong begonnen de vluchters aan de laatste twee lokale rondjes.

Tim van Dijke behaalt eerste profzege

Op de laatste van die twee klimmetjes in het centrum van Zagreb maakte Uno-X de koers hard. Markus Hoelgaard trok stevig door en alleen Tim van Dijke en leider Stephen Williams konden die aanval volgen. Hoelgaard hield het tempo hoog, maar in de sprint kwam hij er niet aan te pas. Het was Van Dijke die met een sterke sprint Williams achter zich wist te houden en zo zijn eerste profzege wist te behalen.

In het eindklassement wist Williams zijn leidende positie te behouden. Hoelgaard wist door zijn late aanval een plekje op te schuiven ten koste van Mick van Dijke, de tweelingbroer van de ritwinnaar. Van Dijke eindigde als derde in het klassement, op 28 seconden van Williams.