Tim Merlier blijft Pedersen voor in Bredene Koksijde Classic

Tim Merlier heeft de Bredene Koksijde Classic achter zijn naam gezet. In badplaats Koksijde was de sprinter van Alpecin-Fenix de sterkste in de eindsprint van een kopgroep met een kleine dertig renners. Mads Pedersen eindigde als tweede, Florian Sénéchal werd derde.

Twee dagen na de spraakmakende zege van Ludovic Robeet in Nokere Koerse, stond in België de Bredene Koksijde Classic op de agenda. Vanuit Bredene ging de route richting het West-Vlaams Heuvelland met een passage over onder andere de Monteberg, de Kemmelberg en de Rodeberg. Via De Moeren nabij Veurne leidde het parcours terug naar de kust, waar rond Koksijde nog drie plaatselijke ronden van 11,3 kilometer werden verreden. Onder anderen de wereldkampioen van 2019, Mads Pedersen, en Tim Merlier stonden op het affiche.

Stormachtige beginfase

Nadat even na half een het startsein was gegeven, lag het tempo vrijwel gelijk erg hoog. Andreas Leknessund, vorig jaar Europees beloftekampioen tijdrijden, en Ludwig De Winter waren de eerste aanvallers, maar zij werden spoedig weer ingelopen. Daarna brak het peloton uiteen in meerdere grote waaiers en was het code rood voor verschillende ploegen. Na veertig kilometer kwam alles echter weer samen. Dat het in aanloop naar het Heuvelland een harde koers was, bleek wel uit de cijfers. In het eerste uur was maar liefst 56 kilometer afgelegd.

Wie daarna dacht dat de rust zou terugkeren, kwam bedrogen uit. Alpecin-Fenix, Delko en Uno-X hielden het tempo hoog, wat opnieuw tot breuken in het peloton leidde. Toch kwam alles voor het binnenrijden van het Heuvelland alles weer bij elkaar. Danny van Poppel was er toen al niet meer bij. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert was acht jaar geleden al eens derde in deze eendagswedstrijd, die destijds nog de Handzame Classic heette, maar zou deze keer de finish niet halen.

Net na de eerste passage van de Kemmelberg reed een groep met dertien renners weg. Pedersen was daarin de grootste naam en de oud-wereldkampioen van Trek-Segafredo had met Alex Kirsch een ploegmakker mee. Ook BORA-hansgrohe had met Nils Politt en Lukas Pöstlberger twee man vooraan. Qhubeka ASSOS was met Reinardt Janse van Rensburg, Lasse Norman Hansen en Max Walscheid het best vertegenwoordigd. Florian Sénéchal, Rui Oliveira, Andreas Leknessund, Tom Van Asbroeck, Edward Planckaert en Benjamin Declercq waren de andere namen.

Zestien man in de achtervolging

Na de tweede passage van de Kemmel ontstond een achtervolgende groep met daarin ook de kanshebbers Jake Stewart en Tim Merlier. Timothy Dupont en Mark Cavendish hadden de slag gemist. De zestien achtervolgers moesten een verschil van vijftig tellen zien recht te breien. Na De Moeren, waar de renners wind op kop hadden, bereikte de kopgroep op 33,9 kilometer van de finish voor het eerst de streep. De vluchters misten dan bijna een bocht nadat ze een seingever over het hoofd zagen, maar ze wisten toch hun voorsprong vast te houden.

Kirsch was vervolgens de eerste die vooraan loste, nadat hij hard had gewerkt voor Pedersen. Op 26 kilometer van de streep viel Pöstlberger vanuit de kopgroep aan. De Oostenrijker, die in 2017 zijn grootste overwinning behaalde in de openingsetappe van de Giro d’Italia, wist in zijn eentje twintig seconden voorsprong te pakken. Intussen kwamen de achtervolgende groepen bij elkaar en moest Pöstlberger alleen opboksen tegen het pelotonnetje met daarin ook Pedersen, Merlier en Stewart.

In de laatste ronde was Pöstlberger voor het grijpen, maar de Oostenrijker hield dapper stand. In de achtervolging werkte Josef Černy hard voor zijn ploeggenoot Florian Sénéchal. Uiteindelijk was het toch een ongelijke strijd en met nog anderhalve kilometer werd de enige koploper bijgehaald. Jonas Rickaert plaveide de weg voor zijn kopman Tim Merlier, die zijn sprint van ver inzette. De Belg wist echter knap stand te houden tegen Mads Pedersen en Florian Sénéchal en de zege binnen te slepen.

De machtige overwinning van @MerlierTim in de Bredene Koksijde Classic in beeld#BredeneKoksijdeClassic pic.twitter.com/UXqwpJ2Frs — WielerFlitsBE (@WielerFlitsBE) March 19, 2021