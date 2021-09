Tim Merlier wint zijn tweede etappe in de Benelux Tour

Tim Merlier heeft zijn tweede etappe gewonnen in de Benelux Tour. In Ardooie was de Belgische renner van Alpecin-Fenix de snelste in een massasprint. Mads Pedersen werd tweede, Danny van Poppel derde. Maandag was Merlier ook al de winnaar in Dokkum.

De vierde etappe ging van Aalter naar Ardooie. Na een plaatselijke ronde ging het parcours eerst in westelijke en daarna in zuidelijke richting naar Ardooie, waar de renners aankwamen op een lokale ronde die vier keer moest worden afgelegd. Vorig seizoen wist Jasper Philipsen hier Mads Pedersen en Pascal Ackermann te verrassen. In eerdere jaren ging de zege naar onder meer Sam Bennett, Peter Sagan en Tom Boonen. Daarmee was deze rit een echte sprintklassieker.

Met Stefan Bissegger, dinsdag winnaar van de individuele tijdrit in Lelystad, weer in de blauwe trui werd het peloton in Aalter op gang gebracht. Maar de renners waren nog maar net in hun pedalen geklikt, toen de koers werd opgeschrikt door een massale val. De organisatie besloot de wedstrijd te neutraliseren, zodat de medische begeleiding en de mecaniciens hun oplapwerk konden doen. Na een kort oponthoud werd opnieuw het startsein gegeven.

Twee Belgen en Sam Bewley in de aanval

Sam Bewley (BikeExchange), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces) en Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) zorgden voor de eerste serieuze vlucht en wisten drie minuten weg te rijden. Livyns was gisteren de leiding kwijtgeraakt in het Super 8-strijdlustklassement en veroverde bij de twee tussensprints de beige trui terug. Bij de tweede tussensprint was de voorsprong van de drie vluchters al fors teruggelopen.

De sprintersploegen wilden zich niet nog een keer laten verrassen en hielden de kopgroep binnen schootsafstand. In aanloop naar de lokale ronde begon het verschil verder terug te lopen en op de eerste van vier omlopen werden de vluchters bijgehaald. Dat werkte nieuwe aanvalspogingen in de hand. Barnabás Peák (BikeExchange) en Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces) reden weg en verschillende renners probeerden naar de nieuwe kopgroep toe te springen.

Dat was niet naar de zin van de sprintersploegen en bij het ingaan van de twee-na-laatste ronde was alles weer samen. Het spel was echter op de wagen en ook onder andere Fernando Gaviria, Victor Campenaerts en Mike Teunissen probeerden het. De volgende aanval kwam op naam van Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise). De achtervolgingsspecialist zag Julien Duval (AG2R Citroën) aansluiten en samen pakten ze een klein gaatje.

Duval en Herregodts rijden niet lang vooruit

Herregodts was niet tevreden over de samenwerking en met het aanstormende peloton op komst, was hun aanvalspoging geen lang leven beschoren. Een compact peloton begon aan de slotronde van 15,6 kilometer. De drie sprints in de Gouden Kilometer werden vervolgens fel betwist. Kasper Asgreen, de nummer twee in de stand, deed goede zaken door twee keer de snelste te zijn en zes bonificaties te pakken. Het middelste sprintje werd een prooi voor Christophe Laporte.

Vervolgens keerde de rust terug bij de klassementsrenners en werden de treintjes van de sprinters op de rails gezet. Trek-Segafredo verzorgde de leadout voor Mads Pedersen, maar het treintje van de Deen werd over rechts voorbijgestreefd door onder anderen Danny van Poppel en Fernando Gaviria. Het was echter Tim Merlier die aan de linkerkant van de laatste rechte lijn nog een gaatje vond en met een sterke sprint zijn wiel net iets eerder dan Pedersen over de streep drukte.