donderdag 14 maart 2024 om 11:21

Tim Merlier: “Win liever Nokere Koerse dan rit in Tirreno-Adriatico”

Video Nokere Koerse kunnen we inmiddels wel omdopen tot Merlier Koerse. Tim Merlier boekte woensdag alweer zijn derde opeenvolgende zege in de Belgische semiklassieker, dit keer door af te rekenen met Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen.

Merlier keek na afloop met onder meer WielerFlits terug op de wedstrijd. “Het zat ook wel een beetje mee. Mijn ketting schoot eraf en ik was bijna betrokken bij een valpartij, maar dan komt alles een beetje in de plooi. Ik ging op hetzelfde moment aan als in de voorbije twee edities. Ik wilde dit keer eigenlijk iets langer wachten, maar kwam na mijn kettingproblemen net terug aansluiten, in de slipstream. Ik ging vol aan en het was genoeg.”

De sprinttroef van Soudal Quick-Step won zo na een zeer chaotische finale, waarin het peloton in de laatste kilometer nog werd opgeschrikt door een valpartij. “Ik werd twee keer uit mijn sprinttrein gebokst. Jonas Rickaert liet zich daarna uitzakken in het peloton en net op dat moment krijg ik een duw van een collega. Ik raak hem op zijn stuur. Ik hoop dat de gevallen renners oké zijn, ik kon er helaas ook niks aan doen.”

Drie op een rij

Merlier kwam zelf met de schrik vrij en wist nog naar de zege te sprinten. Na eerdere overwinningen in 2022 en 2023, is het nu dus weer raak voor de West-Vlaming. “Om nu voor een derde keer mijn thuiskoers te winnen, en dat ook nog eens drie keer op rij… Dat durfde ik zelf ook niet te dromen.”

De koning van Nokere wist zo zich ook te revancheren voor een ietwat mindere Tirreno-Adriatico, waarin hij niet wist te zegevieren. “Je wil natuurlijk overal winnen, maar er kan er altijd maar eentje winnen. Als ik op voorhand moest kiezen, dan win ik liever hier. Het is een Belgische koers en ook nog eens dicht bij huis. Het is voor de supporters mooier dan een zege in Tirreno-Adriatico.”