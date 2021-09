Tim Merlier vult najaar met eendagskoersen: “Liefst zo veel mogelijk winnen”

Interview

In de schaduw van Mathieu van der Poel zagen we in de Antwerp Port Epic een sterke Alpecin-Fenix-ploeg, en niet in het minst Tim Merlier. De ritwinnaar in de Giro en de Tour begon op Antwerpse bodem aan een hele rits eendagskoersen, waarmee hij zijn najaar zal opvullen.

Merlier miste oorspronkelijk de slag in de Antwerp Port Epic, maar kon rekenen op loyale ploegmaats. “Vanaf kilometer 55 is het niet meer stilgevallen. Met de ploeg hebben we perfect gedaan wat we moesten doen, maar op een of andere manier miste ik toch de boot. Omdat ik in het oortje zei dat ik op komst was, hebben de drie ploegmaats die mee waren het vooraan stilgelegd totdat ik erbij was. Anders was het nooit gelukt om nog mee te doen voor de podiumplaatsen.”

“Jonas Rickaert en Dries De Bondt hebben berenwerk verricht”, vertelt voormalige Belgische kampioen nog. “Op de onverharde stroken hielden ze het tempo zo hoog dat er weinig andere aanvallen konden komen. Mathieu en ikzelf konden ons uitleven in de finale, maar aan Mathieu was er sowieso niets te doen vandaag. Het was alleszins een goede test met het oog op Parijs-Roubaix, waar ik naar toewerk.”

Vermoeidheid

Het is bewonderenswaardig dat Merlier na een lang en zwaar seizoen – zijn eerste volledige wegcampagne bij de profs ooit! – nog zo sterk voor de dag komt. Voelt hij de vermoeidheid dan helemaal niet? “Toch wel hoor”, lacht de ex- Belgische kampioen. “Vooral bij de opeenvolging van koersdagen voel ik dat het soms moeilijk is om te recupereren. Na een paar dagen koers kan ik precies niet gemakkelijk meer diep gaan. Maar vandaag (gisteren, red.) merk ik daar dan weer niets van.”

Vandaar dat er met onder andere het Kampioenschap van Vlaanderen, de GP d’Isbergues, de Omloop van het Houtland, Parijs-Roubaix en de Memorial Rik Van Steenbergen nog voornamelijk eendagskoersen op de planning staan. “Inderdaad, en die koersen liggen mij ook het best. Het is veel gemakkelijker om tussen die koersen door te recupereren. Want op de laatste dagen van een rondje, zoals de Benelux Tour, krijg ik er soms niet uit wat erin zit. Ik had gehoopt dat het na de Tour opgelost zou zijn, maar het was toch niet wat het moest zijn tijdens de laatste etappes.”

Trekt Merlier dan lessen uit zijn eerste koersjaar met meer dan zestig koersdagen, om het volgend jaar anders aan te pakken? “Dat zou ik nog eens met de ploeg moeten bespreken. Ik hoop dat ik mijn motor nog wat kan vergroten, zodat ik tijdens een rondje beter kan herstellen. Maar het is ook geen groot probleem of zo. Ik kan mij dit najaar perfect uitleven in de eendagskoersen. Liefst quasi allemaal met het doel om te winnen.”

Crossen als voorbereiding

Eerder sprak Merlier ook van de Belgische zegestand als doel, maar dan moest hij wel afrekenen met zijn goede vriend Wout van Aert. Voor de Tour of Britain was het nog 9-8 in het voordeel van Merlier, maar na de vier ritzeges van WVA op Britse bodem lijkt Merlier de boeken te mogen sluiten. “Heeft hij weer gewonnen?”, lacht hij. “Ongelooflijk. Ja, dan denk ik dat het moeilijk wordt. Daar ga ik me bij moeten neerleggen. Maar dat is ook geen schande tegen iemand als Wout.”

Merlier heeft nog kansen om Van Aert bij te benen, maar begin oktober gaat de riem er onverbiddelijk af. “Ik denk dat ik dan wel twee weken rust verdiend heb. Ik ga met mijn vriendin op vakantie en daarna wil ik wat crossjes meepikken, puur als voorbereiding. Ik wil graag blijven crossen, want zelfs vorig seizoen – na een slechte winter – kwam ik er direct door in de Ster van Bessèges en trapte ik een paar records. De cross helpt me om er meteen te staan op de weg.”