Tim Merlier veruit de snelste in openingsetappe Tour of Oman, David Dekker tweede

Tim Merlier van Soudal Quick Step heeft de eerste etappe van de Tour of Oman gewonnen. De Belg was in de massasprint oppermachtig en klopte de Nederlander David Dekker van Arkéa-Samsic en de Fransman Axel Zingle van Cofidis. Mark Cavendish van Astana Qazaqstan begon in goede positie aan de laatste kilometer maar eindige uiteindelijk buiten de top-10.



De openingsetappe van de Tour of Oman was ruim 145 kilometer lang en voerde van Al Rusqat Fort naar Muscat, de hoofdstad van de golfstaat. Het profiel was overwegend vlak, maar op tien kilometer van de streep stond het peloton nog een hindernis te wachten in de vorm van een beklimming van ongeveer één kilometer aan 5,3%. Ook de aankomststrook liep verraderlijk omhoog, waardoor een conventionele massasprint geen vanzelfsprekendheid leek.

Vanuit de start ontstond een kopgroep van drie met de Nederlander Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), de Spanjaard Rodrigo Álvarez (Burgos-BH) en de Omani Said Al Rahbi namens de nationale selectie van Oman. Het drietal fietste een voorsprong bij elkaar van zo’n 2,5 minuut. Op zo’n vijftig kilometer lag de enige gecategoriseerde klim van de dag, de Fanja (1,2km aan 8,9%). Meijers wist hier als eerste boven te komen en pakte daarmee de eerste bergtrui.

Meijers reed ook weg van zijn vluchtgenoten, die niet kort daarna werden ingerekend door het peloton aangevoerd door Soudal Quick Step en Astana Qazaqstan. Meijers bleef daarna nog een tijdje voor het peloton zwemmen alvorens te worden ingerekend op zo’n vijftien kilometer van de streep. Het peloton begon zo compleet aan de finale. Met een moordend tempo legde het peloton de laatste kilometers af. Op de beklimming werden geen verschillen gemaakt waardoor een massasprint onvermijdelijk leek.

Verschillende ploegen vochten om hun sprinter zo goed mogelijk vooraan te houden. Cavendish begon in goede positie aan de laatste kilometer. Ook Merlier werd goed naar voren gebracht en begon vroeg aan de sprint en wist met een krachtige sprint de sprint te winnen. Dekker legde knap beslag op de tweede plek terwijl Zingle naar de derde plaats sprintte. Cavendish viel uiteindelijk zelfs buiten de top-10. Merlier is ook de eerste leider.