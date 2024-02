donderdag 1 februari 2024 om 14:16

Tim Merlier sprint sneller dan De Kleijn en Van Uden in AlUla Tour

Tim Merlier heeft de derde etappe in de AlUla Tour op zijn naam geschreven. De Belg van Soudal Quick-Step was na een waaierrit sneller dan de Nederlanders Arvid de Kleijn en Casper van Uden. Die laatste neemt de leiderstrui wel over van Søren Wærenskjold.

Etappe drie in de AlUla Tour was weer spek voor de bek van de sprinters. De derde rit was net iets meer dan 170 kilometer lang. De renners kregen op weg naar AlUla Camel Cup Track wel wat hoogtemeters voor hun kiezen, maar dit moest normaal geen problemen opleveren voor de rappe mannen in het peloton. De laatste kilometers waren biljartvlak en daarmee ideaal om een goede sprinttrein op poten te zetten.

Drie koplopers zijn geen gevaar, wind zorgt (even) voor waaiers

Erg veel animo om in de vroege vlucht te zitten was er niet en dus hoefden Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Yuma Koishi (JCL Team Ukyo) en Polychronis Tzortzakis (Roojai Insurance) niet al te veel moeite te doen om weg te rijden uit het peloton. De voor Q36.5 uitkomende Gianluca Brambilla ging nog in de tegenaanval en leek even de oversteek te maken, maar moest zich toch gewonnen geven en werd zo weer opgeslokt door het peloton.

Maté, Koishi en Tzortzakis wisten een maximale voorsprong te vergaren van zo’n vijf minuten, maar in het peloton hadden de sprintersploegen de situatie onder controle. De koers leek een beetje voort te kabbelen, maar op ruim tachtig kilometer van de finish brak het peloton door de verraderlijke zijwind in twee stukken. Wat volgde was een interessant intermezzo, maar het waaiergevaar was al snel geweken. En zo keerde de rust weer terug in het peloton.

Maté en Tzortzakis blijken onvermoeibaar

De vroege vluchters waren inmiddels wel bij de lurven gegrepen, maar Maté en Tzortzakis hadden duidelijk nog iets in de tank. De Spanjaard en Griek wisten te profiteren van een moment van windstilte in het peloton en trokken nog maar eens in de aanval. De twee dappere vluchters reden in een mum van tijd een voorsprong van ruim drie minuten bijeen, maar het bleek niet genoeg voor een stunt. Al helemaal niet toen het peloton nog maar eens op de kant ging.

Met nog goed 25 kilometer te gaan was het weer alle hens aan dek en dit keer brak het peloton wel in meerdere waaiers uiteen. In de eerste groep van een twintigtal renners zagen we onder meer Fred Wright en Simon Yates op kop beuken. Wie niet mee was in de eerste waaier: leider Søren Wærenskjold. De sterke Noor liet zich verrassen en kreeg tot overmaat van ramp ook nog af te rekenen met een lekke band, waardoor hij tegen een onoverbrugbare achterstand aankeek. Ook Dylan Groenewegen had de slag gemist.

Waaiers!

Er waren ook voldoende sprintersploegen mee voorin te vinden, die maar wat graag voor de overwinning wilden strijden. De renners van Movistar legden zich daar echter niet bij neer. Mathias Norsgaard was de man die in de laatste vier kilometer verschillende malen probeerde, en ook de renners van Tudor toonden zich opvallend actief. Maar de renners van Soudal Quick-Step en Team dsm-firmenich PostNL zetten de situatie toch weer recht. Hun sprinters, Tim Merlier en Casper van Uden, vochten dan ook een mooi sprintduel uit.

Van Uden viel in het slot nog stil, de Oost-Vlaamse sprinter niet. En dus heeft Merlier zijn eerste zege van het seizoen beet, net op de dag dat zijn zoontje één jaar is geworden. Een schrale troost voor Van Uden: hij is wel de nieuwe leider.