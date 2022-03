Tim Merlier sprint overtuigend naar winst in Nokere Koerse

Nokere Koerse is een prooi geworden voor Tim Merlier. Na een koers van bijna 190 kilometer draaide het uit op een massasprint op Nokereberg en in die spurt bleek de kopman van Alpecin-Fenix de snelste. Met een lange sprint bleef hij Max Walscheid (Cofidis) en Arnaud De Lie (Lotto Soudal) voor.

De kopgroep van de dag bestond uit vijf renners. De Fransman Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM) en de Amerikaan Robin Carpenter (Human Powered Health) schoven mee met thuisrijders Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Gil D’Heygere (Minerva) en Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex). Zij kregen heel snel drie minuten voorsprong.

Twee Belgische ploegen zetten zich in het peloton op kop om de kopgroep te controleren: Alpecin-Fenix in dienst van Tim Merlier en Lotto Soudal in dienst van Arnaud De Lie. Slecht nieuws was er op 100 kilometer van de finish voor een van de grootste concurrenten van Merlier en De Lie, de Fransman Hugo Hofstetter. Hij ging hard onderuit, maar kon met schaafwonden aan zijn bil zijn weg vervolgen.

Casper van Uden zet nieuwe aanval op

Het peloton viel niet stil en nadat ook Bingoal Pauwels Sauces WB zich vooraan meldde, werd de vroege vlucht op ruim tachtig kilometer van de finish al ingerekend. Casper van Uden (Team DSM) was de volgende aanvaller, samen met Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) en Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex). De Italiaan haakte snel af, maar de Nederlander en de Belg bleven voorop.

Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) maakten vervolgens de oversteek naar de kopgroep. De vier reden 50 seconden weg van het pak en dat was het teken voor Victor Campenaerts om op de kasseien van de Huisepontweg het gaspedaal in te trappen. Het was het begin van een reeks demarrages, waardoor de koplopers op 23 kilometer van de meet gegrepen werden.

Groupama-FDJ-renner Samuel Watson probeerde het vervolgens in zijn eentje. Hij pakte binnen no time twintig seconden voorsprong. De laatste strook van de Lange Ast zorgde voor wat opschudding, maar een groot deel van het peloton bleef bij elkaar. Voor Watson was het avontuur kort na de Lange Ast ook voorbij.

Merlier is de sterkste op Nokereberg

Andere uitvalspogingen werden daarna ook geneutraliseerd, maar het peloton was wel flink uitgedund op de laatste kasseienstroken. UAE Emirates nam vervolgens het heft in handen namens Pascal Ackermann, maar ook Lotto Soudal had nog een treintje in dienst van De Lie. Uiteindelijk was het Groupama-FDJ dat de beste posities had in de laatste kilometer.

Dat was gerekend buiten Tim Merlier, die nog in het dalende stuk richting Nokereberg de kop pakte. Op volle snelheid dook hij de laatste bocht in, waarna hij ook in de sprint standhield. Max Walscheid werd op enkele fietslengtes achterstand tweede, voor de jarige Arnaud De Lie. Bert Van Lerberghe eindigde net naast het podium als vierde. Bram Welten (Groupama-FDJ) was op plek vijf de beste Nederlander.