Tim Merlier sprint naar derde plaats: “Mathieu kwam zeggen dat hij zich niet goed voelde”

Diep in de finale liep het achter winnaar Dylan van Baarle nog samen. Christophe Laporte ontsnapte en werd tweede, Tim Merlier sprintte overtuigend naar de derde podiumplaats. “Toen Mathieu aangaf dat hij niet goed genoeg was, trokken we mijn kaart.”

“Tot de eerste grote schifting had ik echt geen goed gevoel”, vertelde Merlier in een eerste reactie. “Die eerste warmte deed me niet goed. Ik ben me dan beginnen afkoelen met water en ging het toch steeds beter. Toen Mathieu (Van der Poel, red) vertelde dat hij zich niet super voelde en we merkten dat Jasper (Philipsen, red) met te veel snelle mannen op pad was in het groepje voor ons, beslisten we om vol te rijden in functie van een sprint.”

Maar in de buurt van Van Baarle kwam het peloton niet meer. “Daarvoor kregen we iets te weinig steun. FdJ werkte een tijdje mee, maar wellicht had Demare iets te weinig vertrouwen in zijn sprint, zodat zijn ploegmaats afhaakten. Ik verkende gisteren nog de finale. Toen de achterstand op Nokereberg nog niet echt geslonken was, wist ik dat het moeilijk zou worden.”

Over de mindere dag van Mathieu van der Poel was Merlier duidelijk: “Die eerste warmte speelde vandaag een grote rol. Ik had het er zelf moeilijk mee, maar ik heb rondom mij in het peloton heel wat renners horen klagen dat het te warm was. Maar dat zegt niets voor zondag, natuurlijk. De Ronde van Vlaanderen is een andere koers en er wordt minder warm weer voorspeld.”