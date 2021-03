Tim Merlier na zege in Le Samyn: “Blij dat het vandaag gelukt is”

Tim Merlier was in Le Samyn de beste van een grote kopgroep die ging sprinten om de zege. De Belgische kampioen van twee jaar terug werd in de finale uitgespeeld, nadat Mathieu van der Poel met materiaalpech kampte. “Mathieu zei ook dat hij niet kon sprinten en dat we het gat toe moesten rijden”, vertelt Merlier na afloop.

In de laatste kilometers reed Van der Poel met een klein groepje weg. Omdat zijn stuur was afgebroken, koos de Nederlandse kampioen er voor om af te stoppen en de groep-Merlier te laten terugkeren. Daarna knapte Van der Poel nog wat werk op. “Ik zei daarna nog dat hij op kop mocht rijden”, aldus Merlier. “En dan is het een kwestie van afwachten en goed timen. Die renner van Uno-X (Rasmus Tiller, red.) ging vroeg aan, dus ik moest wat meters overbruggen. Maar het is op het einde nog goed gekomen.”

‘Kan de komende periode ingaan met die overwinning op zak’

Toen Merlier over de streep kwam, slaakte hij een kreet van blijdschap. “Ik was erg content. Er was vooraf wel druk op gelegd vanuit de ploeg, dat het vandaag voor ons was. En iedereen was super gemotiveerd, dus ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken”, geeft de spurter van Alpecin-Fenix aan.

Door zijn zege in de openingskoers van de Bingoal Cycling Cup, gaat Merlier met vertrouwen de rest van het voorjaar in. “Ik was tijdens de koers aan het denken dat als ik vandaag kon winnen, ik de komende periode kan ingaan met een goed gevoel en die overwinning op zak. Ik wist dat ik goed was, maar in de Ster van Bessèges en Kuurne-Brussel-Kuurne was het niet eruit gekomen. Ik heb daar niet een uitslag kunnen behalen. Daarom ben ik blij dat het vandaag gelukt is. Dan kunnen ze niet meer speculeren dat ik het alleen op training kan”, lacht hij.