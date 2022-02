Tim Merlier na tweede plaats in Algarve: “Gestuit op een sterke Jakobsen”

Tim Merlier heeft zijn eerste podiumplaats van het seizoen binnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix eindigde als tweede in de derde etappe van de Volta ao Algarve. “Ik zat erbij in de finale en daar ben ik blij mee, maar ik ben gestuit op een sterke Fabio Jakobsen”, zegt hij na afloop.

De kopman van het Belgische ProTeam had het gevoel dat hij kon winnen op de oplopende aankomst in Faro. “Het was mogelijk geweest, want toen Fabio aanging had ik het gevoel dat ik hem kon kloppen. Maar ik miste net de snelheid van mijn punch, omdat Coquard in het wiel van Fabio wilde zitten. Daardoor verloor ik wat snelheid”, reageert hij bij Eurosport.

Merlier, die recht in het wiel van Jakobsen zat, moest door die manoeuvre van Coquard genoegen nemen met de tweede plaats. “Het was pas mijn eerste sprint van dit seizoen, want in de eerste rit deed ik niet echt mee (hij werd toen vijftiende, red.). We gaan nu toewerken naar de volgende wedstrijden”, zegt de spurter, die van Kuurne-Brussel-Kuurne zijn eerste voorjaarsdoel heeft gemaakt.

