Tim Merlier na overwinning in Oman: “Mooi elf dagen na geboorte van mijn zoon”

Tim Merlier heeft met de openingsetappe in de Tour of Oman zijn eerste overwinning voor Soudal Quick Step binnen. De Belg klopte David Dekker in de massasprint. Extra mooi voor Merlier, want eerder deze maand werd hij ook voor het eerst vader. “Ik ben blij dat ik zo kort na zijn geboorte al kan winnen”, zei hij vlak na de finish.

Merlier was ook blij om zijn nieuwe ploeg in zijn tweede koers al een overwinning te kunnen schenken. “Je wil altijd zo snel mogelijk winnen voor de ploeg. Ik had al in het veld gewonnen, maar nu ook op de weg, en dat is toch belangrijker. Dit is heel belangrijk voor de ploeg”, aldus de Belgisch kampioen op de weg.

De sprinttrein van Soudal Quick Step heeft zijn eerste test dus goed doorstaan. “Het was een langzame etappe, dus iedereen was fris waardoor het lastig was positie te behouden. Ik raakte Bert Van Lerberghe voor de laatste bocht even kwijt maar vond hem snel weer terug. Die gaf een sein aan Jordi Warlop die de sprint aantrok. Ik ging iets te vroeg aan maar gelukkig was het genoeg om te winnen”, besloot de kersverse vader.