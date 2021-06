Tim Merlier: “Mooiste moment uit mijn carrière”

24 uur na Mathieu van der Poel pakte ook Tim Merlier zijn rit mee in de Tour. “Ik leef in een droom”, glunderde de 28-jarige Oost-Vlaming tijdens het flash-interview. “Uiteraard is dit het mooiste moment uit mijn carrière.”

“Na mijn ritwinst in de Ronde van Italië was ik al een gelukkig man. Maar dit is een overwinning in de Tour, de grootste koers ter wereld. Dit is amper te geloven. Natuurlijk is dit het mooiste moment uit mijn carrière.”

Belangrijke schakel in de lead-out van Alpecin-Fenix was – jawel – Mathieu van der Poel. Die kreeg nochtans een dagje relatieve rust van de ploegleiding, maar dat zag de geletruidrager anders. “Ik ga de lead-out doen, zei Mathieu. Dat meen je niet, antwoordde ik hem. Maar hij vindt dat gewoon geweldig.”

“Daarna riep Jonas Rickaert naar Jasper Philipsen om over te nemen. Ook hij deed een geweldige beurt tot wanneer ik zelf mijn sprint kon aangaan. Toen ik omkeek, zag ik tot mijn verbazing niemand meer in het wiel. Door een crash, blijkt nu. Daar had ik geen weet van.”

Merlier finishte met een vingertje op de mond. “Een afspraak met Jonas Rickaert deze morgen”, grijnsde Merlier geheimzinnig. “Ik heb het gewoon gedaan.” Of het nu al dan niet een betekenis had, weten we vooralsnog niet.