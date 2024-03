woensdag 20 maart 2024 om 17:58

Tim Merlier: “Misschien ben ik te braaf, maar ik wil niemand de dood injagen”

Video Tim Merlier heeft in zijn eerste reactie na de Classic Brugge-De Panne gereageerd op de bijna-valpartij met Jasper Philipsen in de massasprint. De kopman van Soudal Quick-Step kwam in aanraking met Philipsen, waarna ze beiden de benen moesten stilhouden en uiteindelijk Philipsen wist te winnen. “Misschien ben ik te braaf, maar ik wil ook niemand de dood injagen”, vertelde Merlier.

“Als ik mijn sprint wil aangaan, krijg ik een duw van achteruit”, omschrijft Merlier het incident. “Ik zat met mijn wiel links van Danny van Poppel, dus ik had geen plaats meer. Daarom bleef ik er ook achter hangen. Als ik daar doorduw, dan gaat Jasper over de vangrail en ging ik de schuldige geweest zijn. Daardoor kon ik mijn sprint niet rijden… Maar ja, sprinten is een risico.”

Uiteindelijk strandde Merlier op de tweede plaats, achter Philipsen, maar nog wel voor Van Poppel. Vervolgens volgde wat misbaar richting Philipsen. “Op het eerste moment wist ik niet eens dat het Jasper was. Het was vooral ontgoocheling. Misschien ben ik te braaf, maar ik wil ook niemand de dood injagen”, vertelt hij over het moment waarop hij zijn benen stilhield en een valpartij voorkwam.

“Het was een hectische finish, dan is sprinten is niet makkelijk”, blikt hij verder terug op de Vlaamse sprinterskoers. “Positionering is altijd heel belangrijk, maar zonder wind is er geen spektakel. Ondanks dat was toch best stressvol.”