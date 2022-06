Tim Merlier: “Met Ronde van Slovenië in de benen, moet ik klaar zijn voor BK”

Interview

Na twee zeges, moest Tim Merlier dit jaar in de vrede nemen met een derde plaats. Ontgoocheling overheerste. “Ik zat op zich niet slecht geplaatst, maar ik kon mij iets te laat vrijmaken. Of ik ging zelf iets te laat aan, dat kan ook.”

Voor Merlier was het, na zijn val in Parijs-Roubaix, zijn vierde wedstrijd in acht dagen tijd. “De andere drie vielen tegen”, vertelt hij. “De Brussels Cycling Classic was pas mijn eerste koers en was iets te lastig. Bovendien bleef de kopgroep vooruit. In de Ronde van Limburg viel mijn ketting af op zeshonderd meter van de finish en in Dwars door het Hageland kwam ik ten val in de finale.”

In de Elfstedenronde kwam hij wel aan sprinten toe, maar kon hij het niet afmaken tegen Fabio Jakobsen en Caleb Ewan, die de eerste twee plaatsen inpalmden. Merlier werd derde. “Op zich zat ik niet snel geplaatst, maar ik kon mij iets te laat vrijmaken”, reageerde hij achteraf. “Of misschien begin ik zelf ook iets te laat. Daarvoor moet ik de beelden nog eens herbekijken.”

BK

Tim Merlier was ontgoocheld. “Omdat ik het gevoel had dat het er wel inzat. Dat ik geen echte lead-out had? Er was vanuit de volgwagen dan wel beslist om de koers hard te maken, maar ik had in de finale wel nog twee jongens in steun. Ik heb er echter voor gekozen om het wiel van Jakobsen te kiezen. Al lukte dat niet helemaal.”

Merlier rijdt nu de Ronde van Slovenië als laatste generale repetitie voor het Belgisch kampioenschap. Hij is gemotiveerd om voor de tweede keer de tricolore te pakken. “Ik verwacht in Slovenië maar één sprint. De laatste etappe zou nog kunnen, maar met een hellinkje op tien kilometer van de streep zou het kunnen dat Pogacar er nog eens zijn duivels ontbindt.”

“Nu, met Slovenië nog extra in de benen, moet ik in Middelkerke zeker in staat zijn mee te doen voor de titel. De conditie is er wel, voorlopig helaas zonder resulaat”, besluit Merlier.