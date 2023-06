Tim Merlier maakt einde aan speculaties: sprinter niet naar de Tour

Tim Merlier zal dit jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. Er werd de voorbije maanden druk gespeculeerd over de sprintersplannen van Soudal Quick-Step, en de interne concurrentiestrijd tussen Merlier en Fabio Jakobsen, maar de Belgische kampioen maakt nu een einde aan de speculaties. “Ik begrijp niet waarom het nog een thema is”, klinkt het.

Wie zal er in de zomer aan de start staan van de Ronde van Frankrijk: Fabio Jakobsen of toch Tim Merlier? Het was voor de buitenwereld lange tijd de grote vraag. Teambaas Patrick Lefevere hield in eerdere interviews nog een slag om de arm. “Er zijn twaalf kandidaten voor de Tour. We zien wel en het zal een natuurlijke selectie zijn, zoals dat altijd het geval is in onze ploeg. Dit jaar zal dat niet anders zijn”, liet hij in het voorjaar nog weten.

Geen Tour, wel Vuelta

Voor Merlier was de Tour echter nooit een thema, laat hij nu weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik weet niet goed hoe het komt dat het een thema blijft. Al voor het seizoen zijn de plannen gemaakt en toen al was duidelijk dat ik de Tour niet zou rijden. Dat blijft zo. In de Vuelta a España start ik in principe wel.”

Merlier richt zich nu vooral op het BK wielrennen. “De Ronde van Zwitserland is mijn voorbereiding op het BK. Als ik het mezelf hier niet te lastig maak, is dit de ideale koers naar Izegem toe. Daar vind ik een parcours dat past bij mijn kwaliteiten, maar zo’n BK is een koers waarbij je vooraf 1.001 scenario’s kunt bedenken en er toch nog naast kunt zitten.”