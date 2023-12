zaterdag 30 december 2023 om 13:34

Tim Merlier kroont zich tot Belgisch kampioen beachrace na spannende strijd

Het BK beachrace in Bredene is gewonnen door Tim Merlier. De Belgische renner van Soudal Quick-Step klopte zijn ploeggenoot Jordi Warlop in de strijd voor het goud. Bert Van Lerberghe, die ook voor de ploeg van manager Patrick Lefevere rijdt, werd derde.

Merlier en Warlop streden na een koers van 52 kilometer tot de laatste honderden meters voor de titel. Merlier kon echter rekenen op zijn snelle benen en wist Warlop voor te blijven. Een kleine halve minuut later kwam Van Lerberghe over de streep, die onder meer Timothy Dupont (vierde) en Tim Declerq (zevende) wist af te houden.

Bij de vrouwen ging de gouden medaille naar Jesse Vandenbulcke, die uitkomt voor het Amerikaanse Human Powered Health.