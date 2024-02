vrijdag 2 februari 2024 om 15:24

Tim Merlier: “Ik moest wel vroeg aanzetten, want ik zat al in de wind”

Tim Merlier maakte het zichzelf niet bepaald gemakkelijk in de vierde etappe van de AlUla Tour. De sprinter van Soudal Quick-Step zette aan op ruim vierhonderd meter van de streep, waardoor hij zijn sprint wel erg lang moest rekken.

“Het was een zware oefening vandaag”, lachte Merlier achteraf in het flashinterview. “Ik had wel vertrouwen in mijn sprint. Ik weet dat het een lange inspanning was, maar ik moest wel, want ik zat op 400 meter van de streep al in de wind. Bryan (Coquard, red.) liet me passeren om het wiel van Van Uden te nemen, en op dat moment besliste ik: ik zet gewoon al van heel ver aan.”

“Ik weet dat ik zo’n inspanning in de benen heb, maar nu ben ik helemaal naar de … gereden”, aldus een grappende Merlier. “Dit was mijn beste kans om te winnen. En als je het niet probeert, dan lukt het zeker niet. Bryan dacht meteen na de streep nog dat hij won, maar ik was daar niet zo zeker van.”

Merlier sprak over een stressvolle dag. “De ergste van de week. Ik weet zelf niet goed waarom, want er was minder wind dan de vorige dagen. Gelukkig hadden we binnen de ploeg slechts één valpartij en zijn we de dag zonder kleerscheuren doorgekomen. Morgen mag William Junior Lecerf zich tonen. We hebben veel vertrouwen in hem.”