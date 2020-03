Tim Merlier: “Hopelijk kan het BK wel plaatsvinden” zondag 22 maart 2020 om 11:21

Tim Merlier zal de komende periode vooral zijn conditie moeten onderhouden, aangezien de UCI heeft besloten om alle wedstrijden tot en met 30 april van de kalender te halen vanwege het coronavirus. De 27-jarige renner hoopt echter wel aan de start te staan van het Belgisch kampioenschap (21 juni) in Anzegem.

Voor Merlier belooft het een bijzonder kampioenschap te worden. De coureur van Alpecin-Fenix verdedigt niet alleen zijn titel na zijn triomf in Gent, maar het BK vindt ook plaats in zijn achtertuin. “De koers passeert langs mijn ouderlijk huis en de aankomst in Anzegem is op vier kilometer van mijn huidige woning”, zo citeert Sporza.

Het is echter de vraag of de renners over goed drie maanden zullen strijden om de felbegeerde driekleur, gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. “Het is nog ongeveer drie maanden tot het BK. We moeten hopen dat het coronavirus tegen die tijd weg is”, aldus Merlier, die nu een korte rustperiode zal inlassen.

“Ik zal nu tien dagen niet meer op mijn fiets kruipen. Ik zal mijn conditie wat onderhouden op de loopband. Ik heb sinds het BK van vorig jaar om de twee maanden vijf dagen gerust. Ik voelde me dan mentaal telkens herboren en verloor weinig aan conditie. Het is zuur dat ik de komende maanden niet kan koersen in mijn Belgische trui, maar de gezondheid primeert nu.”