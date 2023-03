Tim Merlier gelooft in winst: “Maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen”

In Dwars door Vlaanderen zijn verschillende koersscenario’s mogelijk. De aanvallers zullen moeten doortrekken in de heuvelzone, sprinters hebben dan weer de opdracht om hun wagonnetje aan te haken. Tim Merlier hoopt – uiteraard – op een sprint.



De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step was twee jaar geleden al eens derde in Dwars door Vlaanderen en hoopt vandaag opnieuw op het podium te staan, maar dan op het hoogste schavotje. “Ik kan hier winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen. Dan moet ik mee kunnen zijn met een kleine groep en het dan afmaken in de sprint.”

“Er zijn echter ook nog klassiekercoureurs die zich nog een keer willen testen voor zondag. Het is een mooie en spannende koers, met een mooi parcours. Het is voor ieder wat wils en daarom ook moeilijk te voorspellen”, laat hij weten aan Sporza.

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans voor ‘outsiders’

Merlier is zeker niet de enige vooruitgeschoven pion van Soudal Quick-Step. De ploeg kan het met Julian Alaphilippe ook over een andere, meer aanvallende boeg gooien. “Julian is ook supergemotiveerd. Ik verwacht hem wel”, aldus Merlier.