zondag 10 maart 2024 om 15:53

Tim Merlier geeft op in slotrit Tirreno-Adriatico

Zoek zometeen niet naar Tim Merlier in de finale van de slotrit van Tirreno-Adriatico. De sprinter gold als een van de kanshebbers voor de dagzege in San Benedetto del Tronto, maar is tijdens de etappe afgestapt.

Merlier is niet ziek, noch is hij ten val gekomen in het eerste deel van de slotrit van Tirreno-Adriatico. “Alles gaat goed met Tim”, laat Arno Zaman, perschef bij Soudal Quick-Step, weten aan Eurosport-journalist François-Xavier Rallet. “Het was simpelweg niet zijn dag…”

Merlier won dit seizoen al vijf keer: twee keer in de AlUla Tour, drie keer in de UAE Tour. In Tirreno-Adriatico bleef een zege uit. In de tweede etappe moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, achter Jasper Philipsen.