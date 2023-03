Tim Merlier gaat niet meer van start in slotetappe Parijs-Nice

Tim Merlier zal Parijs-Nice dit jaar niet uitrijden. De Belgische sprinttroef van Soudal Quick-Step zal vandaag niet aan de start verschijnen van de slotrit naar Nice, zo meldt zijn werkgever via social media.

Merlier kan ondanks zijn opgave terugkijken op een geslaagde editie van Parijs-Nice. De 30-jarige renner wist in de openingsrit naar La Verrière namelijk naar de zege te sprinten, voor Sam Bennett en Mads Pedersen, en mocht zo ook de eerste gele leiderstrui aantrekken.

De rappe Belg wist zich in de vijfde etappe met aankomst in Saint-Paul-Trois-Châteaux opnieuw te mengen in het sprintgeweld, maar dit keer moest hij zijn meerdere erkennen in winnaar Olav Kooij en runner-up Pedersen.

Merlier is dit seizoen prima uit de startblokken geschoten. In aanloop naar Parijs-Nice won hij namelijk ook al een rit in de Tour of Oman en twee etappes in de UAE Tour. De eerstvolgende koersen voor Merlier zijn Nokere Koerse (15 maart) en de Bredene Koksijde Classic (17 maart).

Uitvallers

Etappe 3

Etappe 4

2 Jonathan MILAN (BAHRAIN VICTORIOUS) DNF

3 Benjamin THOMAS (COFIDIS) DNF

Etappe 5

Etappe 7

Etappe 8

Lees meer: Deelnemers Parijs-Nice 2023