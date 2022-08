Tim Merlier en Oscar Riesebeek trainen voor Vuelta-ploegentijdrit

Hoewel Alpecin-Deceuninck haar selectie voor de Vuelta a España 2022 nog niet openbaar heeft gemaakt, heeft de ploeg inmiddels wel getraind voor de openingstijdrit in Utrecht. Die vindt komende vrijdag 19 augustus plaats. Decor voor de training was het autocircuit in Zolder, waar acht renners de specifieke discipline nog eens finetuneden.

Het Belgische ProTeam – dat meedoet aan de Vuelta a España op basis van een wildcard – was met acht renners actief op het circuit van Zolder, waarschijnlijk met het beoogde achttal voor de Ronde van Spanje. Op de voorlopige startlijst staan elf namen voor blauwhemden, waaronder de geblesseerde Jonas Rickaert. Ook David van der Poel staat op de longlist, maar hij zal er normaal eveneens niet bij zijn.

Wij herkennen op de frontale foto in ieder geval Tim Merlier en Oscar Riesebeek, beiden uiterst rechts. De tweede van links is volgens ons op zeker Robert Stannard. We twijfelen over de uiterst linkse renner en de coureur in het midden. We vermoeden dat het respectievelijk gaat om Jay Vine (links) en Jimmy Janssens (rechts). Die laatste staat echter niet op de voorlopige deelnemerstlijst, al wil dat niets zeggen. Wie herken jij op onderstaande foto?

#LaVuelta22 loading ⏳ A day at the circuit: TTT training 🚅🚅🚅 pic.twitter.com/uVf9ssAyx6 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 12, 2022

Alpecin-Deceuninck op de voorlopige startlijst voor de Vuelta a España 2022

Floris De Tier

Xandro Meurisse

Tim Merlier

David van der Poel

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Lionel Taminiaux

Scott Thwaites

Robert Stannard

Gianni Vermeersch

Jay Vine